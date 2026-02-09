10:40
Общество

Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок

В Узгенском районе Ошской области прошел один из крупнейших турниров по аламан улаку последних лет, собравший свыше 30 тысяч человек и тысячи всадников из разных регионов Кыргызстана. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Организатором турнира по аламан улаку выступает известный кокборист Манас Ниязов. Он ранее сообщал, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. В качестве призов заявлены три автомобиля, сто верблюдов, лошади и другое.

Турнир проходил на традиционном полигоне у подножия гор, где с самого утра начали собираться улакчи и болельщики. Атмосфера была насыщенной: десятки рядов машин вокруг поля, гул толпы, пыль от копыт и плотная борьба на каждом круге.

По итогам соревнований главный приз — автомобиль — завоевал улакчи Арген. В финале его конь уверенно прорвался вперед и первым донес улак до финишной зоны.

Организаторы отметили, что общий призовой фонд включал не только машину, но и традиционные награды — лошадей, крупный и мелкий скот.

Напомним, в ходе мероприятия зафиксированы два инцидента. По данным милиции, один из всадников вместе с лошадью упал в реку и погиб. Другой инцидент — автомобиль, направлявшийся на игру, сорвался со склона, водитель доставлен в больницу.

Несмотря на трагические эпизоды, турнир завершился по программе и стал одним из самых массовых за последние годы.
