23:11
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. Что в него вошло

Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России, куда войдут энергетика, финансовый сектор и торговля. Об этом пишет BBC News.

В новый пакет ограничений, предложенный Еврокомиссией, войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти по морю.

«Так как мореходство — это глобальный бизнес, мы предлагаем воплотить полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7», — говорится в пресс-релизе.

Что еще войдет в 20-й пакет санкций:

  • 43 судна «теневого флота»;
  • 20 региональных российских банков;
  • меры против криптовалют и платформ, на которых ими торгуют;
  • расширение списка товаров, которые будет запрещено импортировать из РФ и экспортировать в страну;
  • для противодействия обходу ограничений будет запрещен экспорт компьютерной аппаратуры и радиооборудования в государства с высоким риском их реэкспорта в Россию;
  • укрепление правовых гарантий для правообладателей, чтобы защитить их от «несправедливой экспроприации» в РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает блок принять новый пакет к годовщине полномасштабного российского вторжения — 24 февраля.

19-й пакет санкций принят 23 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360985/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Срединный коридор под угрозой: серый импорт и цифровая зависимость душат регион
Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях
Эдиль Байсалов прокомментировал Euronews санкции ЕС против Кыргызстана
ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Западные санкции: в 2026 году МИД продолжит консультации с партнерами
Китай ввел санкции против США за поставки оружия Тайваню
ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития
Великобритания ввела санкции против кыргызстанской компании — ОсОО «Кифико»
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
6 февраля, пятница
23:04
Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. Что в него вошло Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. Ч...
22:40
Молодые дзюдоисты из Кыргызстана попали в топ-10 мирового рейтинга
22:25
Песни о краже невест могут попасть под запрет в Казахстане
22:00
Сильно погнулась. Лувр впервые показал корону императрицы Евгении после кражи
21:45
В 2025 году прибыль ОАО «Учкун» превысила 4 миллиарда сомов