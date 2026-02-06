Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России. Что в него вошло

Евросоюз представил 20-й пакет санкций против России, куда войдут энергетика, финансовый сектор и торговля. Об этом пишет BBC News.

В новый пакет ограничений, предложенный Еврокомиссией, войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти по морю.

«Так как мореходство — это глобальный бизнес, мы предлагаем воплотить полный запрет в координации с партнерами-единомышленниками после решения G7», — говорится в пресс-релизе.

Что еще войдет в 20-й пакет санкций:

43 судна «теневого флота»;

20 региональных российских банков;

меры против криптовалют и платформ, на которых ими торгуют;

расширение списка товаров, которые будет запрещено импортировать из РФ и экспортировать в страну;

для противодействия обходу ограничений будет запрещен экспорт компьютерной аппаратуры и радиооборудования в государства с высоким риском их реэкспорта в Россию;

укрепление правовых гарантий для правообладателей, чтобы защитить их от «несправедливой экспроприации» в РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает блок принять новый пакет к годовщине полномасштабного российского вторжения — 24 февраля.

19-й пакет санкций принят 23 октября 2025 года.