В Бишкеке пройдет межвузовская выставка работ дизайнеров

Общественное объединение «Союз дизайнеров Кыргызской Республики» при содействии Министерства культуры 6 февраля проведет в Бишкеке V республиканскую межвузовскую выставку работ дизайнеров. Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Фото музея ИЗО

В одном арт-пространстве будут представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Эта выставка для тех, кто желает узнать больше о том, как начинается увлекательный и сложный путь в мир дизайна — путь длиною в жизнь.