18:50
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке пройдет межвузовская выставка работ дизайнеров

Общественное объединение «Союз дизайнеров Кыргызской Республики» при содействии Министерства культуры 6 февраля проведет в Бишкеке V республиканскую межвузовскую выставку работ дизайнеров. Об этом сообщили в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

музея ИЗО
Фото музея ИЗО

В одном арт-пространстве будут представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Эта выставка для тех, кто желает узнать больше о том, как начинается увлекательный и сложный путь в мир дизайна — путь длиною в жизнь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360609/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет выставка художницы Златы Беорд «Быть... /Быть»
Афиша Бишкека на выходные: детские мастер-классы, спектакли и женский стендап
Как кыргызский художник экспортирует «нейроарт» в частные коллекции Европы и США
Природа после нас. Пейзаж как разговор об ответственности
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты и спектакли
Бишкекчан приглашают на выставку «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»
Афиша Бишкека на выходные: выставки, спектакли и детские мастер-классы
В Бишкеке открывается выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерт и опера для детей
В музее ИЗО пройдет выставка Ильгиза Эдилсона «Анатомия человеческих эмоций»
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
18:45
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые про...
18:40
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
18:24
Заболеваемость сифилисом в России за четыре года выросла на 63 процента
18:18
В Иссык-Атинском районе пропала 16-летняя девушка
18:04
Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram