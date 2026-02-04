16:22
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном

Представители Центрального командования, Центрального командования ВВС, Национальной гвардии штата Монтана (Сухопутные войска и ВВС), Командования специальных операций Центрального командования США и Вооруженных сил Кыргызстана собрались на базе Министерства обороны в Кой-Таше для ежегодной рабочей группы по обсуждению плана военных контактов на 2027 финансовый год. Об этом сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в КР.

По ее данным, это мероприятие является краеугольным камнем военного сотрудничества и закрепляет планы партнерства на предстоящий год.

В течение двух дней участники проведут детальное планирование предстоящих мероприятий по обмену опытом и определят общие цели и задачи. Они объединят усилия для продвижения наших общих региональных целей, способствующих повышению уровня безопасности и стабильности в КР.

В своем вступительном слове заместитель главы миссии Лиз Зентос подчеркнула прочное 30-летнее взаимодействие между Нацгвардией штата Монтана и Минобороны, МЧС и Погранслужбой Кыргызской Республики. С 1996-го это партнерство способствовало укреплению прочных и надежных отношений, основанных на доверии и стремлении к достижению общих целей.

Лиз Зентос заявила: «Мы с нетерпением ждем возможности усовершенствовать и оптимизировать наши планы военных контактов на 2026 и 2027 годы. Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение для обеспечения взаимопонимания и поиска точек соприкосновения».

Эти продолжающиеся обмены опытом и усилия по планированию подчеркивают общую приверженность США и КР обеспечению региональной стабильности и безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360590/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
Спецпосланник Трампа объяснил причины ужесточения визовых правил для КР
В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Б5+1»: США и Центральная Азия
Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медицинские прорывы 2025 года
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
КР и США обсуждают реализацию проекта железной дороги Макмал — Каракол
Камбаратинская ГЭС-1 и инвестиции: кабмин КР провел встречу с компаниями из США
Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие
Визовый вопрос снова обсудили представители МИД Кыргызстана и посольства США
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
16:03
Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на д...
15:54
Участились факты мошенничества через WhatsApp-группы «JDC в Кыргызстане»
15:50
Переезд Ошского базара: власти ответили на вопросы торговцев
15:42
В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения законодательства
15:38
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном