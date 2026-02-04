Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном

Представители Центрального командования, Центрального командования ВВС, Национальной гвардии штата Монтана (Сухопутные войска и ВВС), Командования специальных операций Центрального командования США и Вооруженных сил Кыргызстана собрались на базе Министерства обороны в Кой-Таше для ежегодной рабочей группы по обсуждению плана военных контактов на 2027 финансовый год. Об этом сообщает пресс-служба посольства Соединенных Штатов в КР.

По ее данным, это мероприятие является краеугольным камнем военного сотрудничества и закрепляет планы партнерства на предстоящий год.

В течение двух дней участники проведут детальное планирование предстоящих мероприятий по обмену опытом и определят общие цели и задачи. Они объединят усилия для продвижения наших общих региональных целей, способствующих повышению уровня безопасности и стабильности в КР.

В своем вступительном слове заместитель главы миссии Лиз Зентос подчеркнула прочное 30-летнее взаимодействие между Нацгвардией штата Монтана и Минобороны, МЧС и Погранслужбой Кыргызской Республики. С 1996-го это партнерство способствовало укреплению прочных и надежных отношений, основанных на доверии и стремлении к достижению общих целей.

Лиз Зентос заявила: «Мы с нетерпением ждем возможности усовершенствовать и оптимизировать наши планы военных контактов на 2026 и 2027 годы. Сегодняшнее мероприятие имеет большое значение для обеспечения взаимопонимания и поиска точек соприкосновения».

Эти продолжающиеся обмены опытом и усилия по планированию подчеркивают общую приверженность США и КР обеспечению региональной стабильности и безопасности.