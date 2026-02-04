09:27
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК

Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, стало известно на совместном заседании фракций городского кенеша «Эмгек» и «Жаңы Күч».

Депутат Эльмир Досалиев задал чиновникам соответствующий вопрос.

Директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев проинформировал о том, что в текущем году дорожное строительство запланировано на трех участках — на улице Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова, на улице Ахунбаева от Достоевского до Ауэзова и на улице Дуйшеева от Жукеева-Пудовкина до Абдрахманова.

Ранее мэр столицы обсудил с жителями присоединенной к Бишкеку Новопавловки проект строительства улицы Профсоюзной. Реконструкция пройдет в рамках строительства альтернативной дороги в аэропорт «Манас».

Айбек Джунушалиев объяснил, насколько инфраструктурно важна эта дорога: улица Профсоюзная должна разгрузить район, где сейчас единственная объездная полоса не справляется с потоком, а водители общественного транспорта вынуждены искать обходные пути.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360481/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
Недостатки на автодороге Нарын — Оруктам устранят за счет подрядчика — Минтранс
Более 400 миллионов сомов потратят на строительство дорог в Первомайском районе
В Бишкеке начали строить подземные переходы на проспекте Чингиза Айтматова
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы
В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Бизнес
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
4 февраля, среда
09:23
Рубль и евро продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 4 февраля Рубль и евро продолжают дешеветь к сому. Курс валют на ...
09:17
На всех парковках Бишкека установят оплату только QR-кодом
09:15
Депутат ЖК заставил ГУОБДД оштрафовать мэра Балыкчи
08:52
Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК
08:37
В Бишкеке создадут цифровой реестр свободных земель
3 февраля, вторник
23:39
Самые ожидаемые смартфоны февраля назвали эксперты