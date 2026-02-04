Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, рассказали депутатам БГК

Где в 2026 году построят новые дороги в Бишкеке, стало известно на совместном заседании фракций городского кенеша «Эмгек» и «Жаңы Күч».

Депутат Эльмир Досалиев задал чиновникам соответствующий вопрос.

Директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев проинформировал о том, что в текущем году дорожное строительство запланировано на трех участках — на улице Сухэ-Батора от улицы 7 Апреля до улицы Ауэзова, на улице Ахунбаева от Достоевского до Ауэзова и на улице Дуйшеева от Жукеева-Пудовкина до Абдрахманова.

Ранее мэр столицы обсудил с жителями присоединенной к Бишкеку Новопавловки проект строительства улицы Профсоюзной. Реконструкция пройдет в рамках строительства альтернативной дороги в аэропорт «Манас».

Айбек Джунушалиев объяснил, насколько инфраструктурно важна эта дорога: улица Профсоюзная должна разгрузить район, где сейчас единственная объездная полоса не справляется с потоком, а водители общественного транспорта вынуждены искать обходные пути.