10:30
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями

В Новопавловке прошла напряженная встреча между жителями и мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, где обсуждался проект строительства улицы Профсоюзной — тот самый, который вызвал бурю негодования из-за близости к местному кладбищу. Напомним, реконструкция улицы пройдет в рамках строительства альтернативной дороги в аэропорт «Манас».

Читайте по теме
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной

Люди пришли с эмоциями и требованиями. В толпе звучали обвинения во «вмешательстве в святое», крики о том, что дорога «пройдет по могилам». Некоторые требовали объяснить, как получилось, что территория кладбища якобы расширена еще на 6 гектаров.

Айбек Джунушалиев несколько раз поднимал руки, пытаясь остановить шум: «Никто не виноват — ни вы, ни ваши родители. Но город должен развиваться».

Он сразу заявил: никаких работ на земле кладбища не ведется и не будет, пока вопрос не рассмотрят совместно с жителями.

По словам градоначальника, сегодня есть два варианта трассы — один, который аккуратно огибает кладбище, и другой, старый, проходящий ближе. Окончательного решения еще нет: «Позавчера я дал распоряжение: никто никуда не заезжает, ничего не копает. Сначала — анализ, потом — диалог с жителями».

Когда Айбека Джунушалиева спросили прямо, может ли он повлиять на проект, ответил, что у него есть полномочия подготовить аналитическую записку и внести ее руководству, но решение будет приниматься «строго с учетом мнения людей».

Мэр также объяснил, насколько инфраструктурно важна эта дорога: профсоюзная должна разгрузить район, где сейчас одна-единственная объездная полоса не справляется с потоком, а общественный транспорт вынужден искать обходные пути.

Однако он вновь вернулся к главному — к живому диалогу: «Мы готовы встретиться еще раз — на большой площадке с микрофонами, чтобы каждый высказал свое мнение. Провокации нам не помогут — нам нужно решение».

Жители потребовали провести отдельные публичные слушания и получить гарантии, что ни одно захоронение не будет затронуто. Айбек Джунушалиев эту гарантию подтвердил еще раз и пообещал, что любое решение будет принято только после полного изучения всех предложений от населения.

Ситуация остается на контроле. Специалисты муниципалитета готовят обновленные расчеты, а жители — новые вопросы к власти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360134/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
У мэрии Бишкека построят новое административное здание с подземной парковкой
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной
Мэрия не разрешает устанавливать объекты облегченного типа в центре Бишкека
Мэр Бишкека проехал по городу: обращения жителей, соцобъекты и улицы
Берега без кафе: в Бишкеке сносят постройки в водоохранных зонах
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
В мэрии Бишкека новые назначения. Сменились главы муниципальных предприятий
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной
Мэр Бишкека проверил готовность ТЭЦ к работе в условиях морозов
Бишкек очищают от снега: коммунальные службы переведены на круглосуточный режим
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
10:25
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничеств...
10:20
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
10:14
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
10:14
3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом»
10:06
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь