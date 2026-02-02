«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями

В Новопавловке прошла напряженная встреча между жителями и мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, где обсуждался проект строительства улицы Профсоюзной — тот самый, который вызвал бурю негодования из-за близости к местному кладбищу. Напомним, реконструкция улицы пройдет в рамках строительства альтернативной дороги в аэропорт «Манас».

Люди пришли с эмоциями и требованиями. В толпе звучали обвинения во «вмешательстве в святое», крики о том, что дорога «пройдет по могилам». Некоторые требовали объяснить, как получилось, что территория кладбища якобы расширена еще на 6 гектаров.

Айбек Джунушалиев несколько раз поднимал руки, пытаясь остановить шум: «Никто не виноват — ни вы, ни ваши родители. Но город должен развиваться».

Он сразу заявил: никаких работ на земле кладбища не ведется и не будет, пока вопрос не рассмотрят совместно с жителями.

По словам градоначальника, сегодня есть два варианта трассы — один, который аккуратно огибает кладбище, и другой, старый, проходящий ближе. Окончательного решения еще нет: «Позавчера я дал распоряжение: никто никуда не заезжает, ничего не копает. Сначала — анализ, потом — диалог с жителями».

Когда Айбека Джунушалиева спросили прямо, может ли он повлиять на проект, ответил, что у него есть полномочия подготовить аналитическую записку и внести ее руководству, но решение будет приниматься «строго с учетом мнения людей».

Мэр также объяснил, насколько инфраструктурно важна эта дорога: профсоюзная должна разгрузить район, где сейчас одна-единственная объездная полоса не справляется с потоком, а общественный транспорт вынужден искать обходные пути.

Однако он вновь вернулся к главному — к живому диалогу: «Мы готовы встретиться еще раз — на большой площадке с микрофонами, чтобы каждый высказал свое мнение. Провокации нам не помогут — нам нужно решение».

Жители потребовали провести отдельные публичные слушания и получить гарантии, что ни одно захоронение не будет затронуто. Айбек Джунушалиев эту гарантию подтвердил еще раз и пообещал, что любое решение будет принято только после полного изучения всех предложений от населения.

Ситуация остается на контроле. Специалисты муниципалитета готовят обновленные расчеты, а жители — новые вопросы к власти.