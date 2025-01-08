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Общество

Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до марта

Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до 31 марта 2025 года. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Проводить акции протеста по-прежнему можно только в сквере имени Максима Горького.

Напомним, митинговать нельзя на площади Ала-Тоо и примыкающем к ней бульваре Эркиндик от улицы Линейной до проспекта Чуй, а также возле зданий Жогорку Кенеша и примыкающего к нему парка имени Ивана Панфилова, администрации президента, на территории сквера имени Таттыбубу Турсунбаевой, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел.

Исключением являются государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Запрет на митинги в центре города действует с марта 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316179/
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