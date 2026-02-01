11:40
Китайским дальнобойщикам напомнили о необходимости соблюдения ПДД на дорогах КР

Китайским дальнобойщикам напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения на дорогах Кыргызстана. Об этом сообщили в УВД Нарынской области.

По данным ведомства, сотрудники отдела по обеспечению безопасности дорожного движения на КПП «Торугарт» встретились с водителями большегрузов, которые осуществляют доставку товаров и иной продукции из КНР в КР.

Им напомнили о культуре поведения на трассах, строгом соблюдении ПДД и дистанции, а также недопустимости выезда на встречную полосу. Водителей призвали быть особенно внимательными в ночное время.

ООБДД подготовил памятку на китайском языке.
