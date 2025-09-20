12:38
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Фестиваль «Лаборатория нового кыргызского слова» пройдет сегодня в Бишкеке

Фестиваль «Лаборатория нового кыргызского слова» пройдет сегодня в Бишкеке. Об этом сообщили в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие молодые режиссеры, драматурги, художники, актеры и хореографы. Они создадут постановку в пространстве музея.

«В этот день музей превратится в сцену. Залы и коридоры оживут спектаклем-променадом: без привычных кресел и кулис. Зрители станут соучастниками действия, открывая для себя новый театр», – говорится в сообщении.

В программе запланирована и ярмарка ремесленников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344237/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Лабораторию по карантину растений в Джалал-Абаде планируют открыть в 2026 году
Готовить IT-специалистов в Кыргызстане поможет «Лаборатория Касперского»
Лаборатория «Кумтора» прошла международную аккредитацию
Испытательная лаборатория Кыргызстандарта прошла международную аккредитацию
Верховный суд обязал Лабораторию Бонецкого выплатить 423 миллиона сомов
Санитарно-бактериологическую лабораторию построят в Кербене: объявлен тендер
«Лаборатория Касперского» нашла троян Necro в модификации WhatsApp
Лаборатория центра сертификации при Госстрое переехала в новое здание
Биолаборатория в Кыргызстане. В Казахстане рассказали о своем опыте
Продавили? Зачем Кыргызстану российская биолаборатория
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Учителей нет, знаний нет: в&nbsp;школах Кыргызстана кадровый провал Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
12:17
В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазана В Иссык-Куль выпустили 1,2 миллиона мальков карпа-сазан...
12:00
Японские игры разума, мистика и вестерн. Что смотреть на следующей неделе
11:49
В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
11:37
Сколько объектов здравоохранения построено в Кыргызстане, рассказали чиновники
11:31
В Бишкеке задержали еще одного подозреваемого в избиении жены