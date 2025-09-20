Фестиваль «Лаборатория нового кыргызского слова» пройдет сегодня в Бишкеке. Об этом сообщили в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Отмечается, что в мероприятии принимают участие молодые режиссеры, драматурги, художники, актеры и хореографы. Они создадут постановку в пространстве музея.

«В этот день музей превратится в сцену. Залы и коридоры оживут спектаклем-променадом: без привычных кресел и кулис. Зрители станут соучастниками действия, открывая для себя новый театр», – говорится в сообщении.

В программе запланирована и ярмарка ремесленников.