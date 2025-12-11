В Нацмузее ИЗО пройдет выставка «МУЗЕАЛЕ-90»

С 12 до 20 декабря в Бишкеке пройдет выставка, посвященная 90-летию Кыргызского Национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева (КНМИИ) «МУЗЕАЛЕ-90», сообщает Минкульт КР.

По его данным, музей на протяжении 90 лет представляет собой живой и многослойный организм, существующий одновременно как хранилище художественного наследия и пространство для образовательного досуга, диалога и рефлексии.

«МУЗЕАЛЕ — это внутренняя сущность музея, невидимая, но жизнеобразующая. Это не просто здание, коллекция или выставка, но также сплетение невидимого труда, человеческих судеб, архитектурных изменений, культурных миссий.

Мы приглашаем зрителей погрузиться в прошлое через призму фрагментов музейной памяти: исторические фотографии, видеоматериалы, афиши, архивные документы и письма, фиксирующие музейные события и создающие представление о времени и контексте. В создании выставки участвовали не только мы, музейные сотрудницы/ки, но и круг друзей музея, приглашенные художники и художницы, композиторы, которые создали мультимедийные инсталляции, отражающие их восприятие музея и рассказанных нами историй. Это большая совместная работа музейного, художественного и музыкального сообщества», — говорится в сообщении.



13 декабря 14.00 лекция о формировании коллекции КНМИИ имени Г.Айтиева.

14 декабря 14.00 книжный клуб «Радикальная музеология».

16 -18 декабря экскурсии по выставке.

19 декабря 16.00 спектакль «Репетиция». Творческое объединение ЦИКАД (Центр кыргызской драматургии).