11:10
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Общество

В Нацмузее ИЗО пройдет выставка «МУЗЕАЛЕ-90»

С 12 до 20 декабря в Бишкеке пройдет выставка, посвященная 90-летию Кыргызского Национального музея изобразительных искусств имени Г.Айтиева (КНМИИ) «МУЗЕАЛЕ-90», сообщает Минкульт КР.

По его данным, музей на протяжении 90 лет представляет собой живой и многослойный организм, существующий одновременно как хранилище художественного наследия и пространство для образовательного досуга, диалога и рефлексии.

«МУЗЕАЛЕ — это внутренняя сущность музея, невидимая, но жизнеобразующая. Это не просто здание, коллекция или выставка, но также сплетение невидимого труда, человеческих судеб, архитектурных изменений, культурных миссий.

Мы приглашаем зрителей погрузиться в прошлое через призму фрагментов музейной памяти: исторические фотографии, видеоматериалы, афиши, архивные документы и письма, фиксирующие музейные события и создающие представление о времени и контексте. В создании выставки участвовали не только мы, музейные сотрудницы/ки, но и круг друзей музея, приглашенные художники и художницы, композиторы, которые создали мультимедийные инсталляции, отражающие их восприятие музея и рассказанных нами историй. Это большая совместная работа музейного, художественного и музыкального сообщества», — говорится в сообщении.

13 декабря 14.00 лекция о формировании коллекции КНМИИ имени Г.Айтиева.
14 декабря 14.00 книжный клуб «Радикальная музеология». 
16 -18 декабря экскурсии по выставке.
19 декабря 16.00 спектакль «Репетиция». Творческое объединение ЦИКАД (Центр кыргызской драматургии). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354209/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Американские компании примут участие в бизнес-выставке CABXPO в Бишкеке
В преддверии Нового года. В Бишкеке откроется выставка «Очарование зимы»
Афиша Бишкека на неделю: киноклассика, выставки и концерты
Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы
В Бишкеке пройдет выставка фотографий «Долина ветров»
В Бишкеке откроется выставка члена Союза художников КР Насиридин уулу Абая
Афиша Бишкека на неделю: российские артисты, кинопремьеры и выставки
Афиша Бишкека на выходные: сказка на подушках, «Трубадур» и концерты
Афиша Бишкека на неделю: концерты, кино и выставки
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки
Популярные новости
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;11-14 декабря Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 11-14 декабря
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Время пребывания мигрантов в&nbsp;РФ предлагают ограничить сроком трудового договора Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
Новогодняя акция от&nbsp;KICB: бонусы и&nbsp;выгодные кредиты Новогодняя акция от KICB: бонусы и выгодные кредиты
МПЦ &laquo;Элкарт&raquo; принял участие в&nbsp;новом проекте 1.1 Studio МПЦ «Элкарт» принял участие в новом проекте 1.1 Studio
11 декабря, четверг
11:05
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 проценто...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
10:48
ИИ — это инструмент для выхода Кыргызстана на глобальный рынок IT
10:35
Для стройки многоэтажного жилого комплекса в Оше трансформировали сельхозземли
10:32
В Нацмузее ИЗО пройдет выставка «МУЗЕАЛЕ-90»