В ТПП КР сформируют экспертную группу по трансформации швейной отрасли

Президент Торгово-промышленной палаты Темир Сариев провел рабочую встречу с представителями швейной отрасли, в ходе которой были обсуждены ключевые вопросы развития отрасли.

По итогам обсуждения было принято решение о создании экспертной рабочей группы при ТПП с участием представителей бизнеса, профильных ассоциаций и специалистов отрасли. Ей поручено разработать пакет практических и нормативных предложений, направленных на систематизацию работы швейного сектора.

В числе приоритетных задач рабочей группы: формирование реестра добросовестных предпринимателей швейной отрасли; разработка механизмов поэтапного вывода малых швейных цехов из теневого сектора; выработка прозрачной и справедливой схемы распределения кредитных средств для предприятий отрасли; организация обучающих программ и повышения квалификации для швейников и управленческого персонала; подготовка предложений по созданию устойчивых условий для роста и модернизации отрасли.

Темир Сариев отметил, что палата готова выступить координационной площадкой для диалога между бизнесом и государственными органами, а также содействовать формированию прозрачной, конкурентоспособной и ориентированной на экспорт швейной отрасли.
