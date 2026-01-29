Органическую продукцию из Кыргызстана намерены продвигать на китайском рынке

В здании Торгово-промышленной палаты сегодня состоялась презентация программы акселерации Национальной ассоциации кооперативов и других форм экономического сообщества Казахстана (NACOFEC). Организация, успешно развивающая экспортные коридоры в стране, впервые представила свои возможности в Бишкеке, предложив кыргызстанским предпринимателям прямой доступ к крупнейшей торговой сети Китая — China Co-op. Об этом сообщает ТПП.

В мероприятии приняли участие представители палаты, центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции и предприниматели республики.

Главным итогом встречи стало объявление о запуске в КР механизмов, которые уже зарекомендовали себя в рамках стратегического партнерства NACOFEC с Всекитайской федерацией снабженческих и сбытовых кооперативов (ACFSMC). Теперь кыргызстанские производители органической продукции смогут занять места на специализированных полках в сети, объединяющей 341 тысячу торговых точек по всей КНР.

Вице-президент ТПП Авазбек Керимбаев отметил: «Мир стремится на рынок Китая, и у КР есть все шансы занять там свою нишу. Наши коллеги из Казахстана, имеющие колоссальный опыт экспорта в КНР, готовы делиться знаниями и содействовать в создании лабораторий на территории нашей страны. Мы стоим на пороге масштабных перемен: налаживание поставок в Китай станет мощным драйвером роста экономики Кыргызской Республики».

Президент NACOFEC Казыбек Шайх отметил важность региональной интеграции.

«Мы привезли в Кыргызстан отработанную технологию экспорта. Наш опыт работы в РК показал, что объединение малых и средних производителей в мощные экспортные цепочки — это единственный путь к успеху на таком гигантском рынке, как китайский. Продукция КР уникальна своей экологичностью, и наша задача — обеспечить ей «зеленый коридор», от сертификации до прилавка в China Co-op. Это первый, но решительный шаг к созданию единого органического бренда Центральной Азии», — сказал он.

В ходе презентации представлен практический алгоритм, который теперь доступен и в Кыргызстане:

● Прямой выход на China Co-op: участие в проекте «Полка органической продукции Центральной Азии».

● Акселерация и обучение: помощь в адаптации упаковки, сертификации и приведении продукции в соответствие со строгими стандартами КНР.

● Финансовая устойчивость: заключение офтейк-контрактов, обеспечивающих гарантированный сбыт продукции.

● Технологический трансфер: возможность внедрения технологий малой индустриализации (совместно с индийскими партнерами) для глубокой переработки сырья непосредственно в КР.

● Новый этап сотрудничества.

Приход NACOFEC в Бишкек открывает новую главу в торговых отношениях между странами региона и Китаем. Участники встречи отметили, что использование проверенных казахстанских наработок позволит кыргызстанскому бизнесу избежать многих ошибок при выходе на рынок КНР и значительно сократить путь от производства до реализации.

Мероприятие завершилось церемонией подписания меморандума о сотрудничестве между NACOFEC и Торгово-промышленной палатой КР, который нацелен на продвижение производителей и товаров нашей республики на международные рынки и развитие кооперативной, производственной, сбытовой и финансовой инфраструктуры в Кыргызстане.