Бывший первый заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции. Соответствующий приказ подписал министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.
Фото пресс-службы кабмина. Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции
Чынгыз Эсенгул уулу уже встретился с главой Торгово-промышленной палаты Темиром Сариевым. Стороны обсудили расширение кыргызско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, поддержку экспорта и запуск совместных бизнес-инициатив.
По словам Темира Сариева, опыт Чынгыза Эсенгул уулу позволит оперативно соединять интересы кыргызстанских компаний с возможностями турецкого рынка.
В ТПП отметили, что отечественный бизнес имеет много возможностей, в том числе:
- единое окно для выхода на турецкий рынок и поиска B2B-партнеров;
- поддержку экспортеров;
- новые возможности кооперации в сфере производства и услуг.