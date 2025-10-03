11:15
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Власть

Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции

Бывший первый заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции. Соответствующий приказ подписал министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции

Чынгыз Эсенгул уулу уже встретился с главой Торгово-промышленной палаты Темиром Сариевым. Стороны обсудили расширение кыргызско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, поддержку экспорта и запуск совместных бизнес-инициатив.

По словам Темира Сариева, опыт Чынгыза Эсенгул уулу позволит оперативно соединять интересы кыргызстанских компаний с возможностями турецкого рынка.  

В ТПП отметили, что отечественный бизнес имеет много возможностей, в том числе:

  • единое окно для выхода на турецкий рынок и поиска B2B-партнеров;
  • поддержку экспортеров;
  • новые возможности кооперации в сфере производства и услуг. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/345797/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане
В Госагентстве физической культуры и спорта Кыргызстана сменилось руководство
Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу
В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры новый руководитель
В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника
Салават Садыракунов назначен замглавы Государственной страховой компании
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
Президент Садыр Жапаров ужесточил правила набора на госслужбу
В мэрии Бишкека новый начальник управления капитального строительства
Руслан Ставриди назначен директором Театра кукол имени Мусы Жангазиева
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Экстренное совещание в&nbsp;Пентагоне: США готовятся к&nbsp;войне, заявил Пит Хегсет Экстренное совещание в Пентагоне: США готовятся к войне, заявил Пит Хегсет
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
3 октября, пятница
11:14
Центр английского языка Кентского университета откроют в Бишкеке Центр английского языка Кентского университета откроют...
11:11
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане
11:08
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
11:06
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября