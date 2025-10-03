Бывший первый заместитель министра культуры Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции. Соответствующий приказ подписал министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

Фото пресс-службы кабмина. Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции

Чынгыз Эсенгул уулу уже встретился с главой Торгово-промышленной палаты Темиром Сариевым. Стороны обсудили расширение кыргызско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, поддержку экспорта и запуск совместных бизнес-инициатив.

По словам Темира Сариева, опыт Чынгыза Эсенгул уулу позволит оперативно соединять интересы кыргызстанских компаний с возможностями турецкого рынка.

В ТПП отметили, что отечественный бизнес имеет много возможностей, в том числе: