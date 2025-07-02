Власти города просят бишкекчан не выбрасывать швейные отходы в мусорный бак

Муниципальная инспекция напоминает об административной ответственности за выброс швейных, строительных и других отходов производства в мусорные контейнеры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Мусорные площадки предназначены только для твердых бытовых отходов.

Отмечается, что в муниципалитете зафиксировали два случая выноса швейных отходов в большом количестве:

по проспекту Дэн Сяопина гражданин И.Б.Ш. выбрасывал текстильные отходы. Составлен протокол;

в ходе утреннего рейда горожанин Т.Г.Б. разгружал с машины остатки тканей также в большом количестве. На месте ему выписали штраф в размере 7 тысяч 500 сомов.

Нарушителям напомнили, что вывозить и утилизировать данный вид отходов могут только мусоровывозящие компании на основании заключенного с ними договора.

Кроме того, запрещено избавляться от данных видов отходов путем их сжигания. За данные действия также предусмотрен штраф в 7,5-23 тысячи сомов.