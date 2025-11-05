14:07
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Общество

В ТПП прокомментировали задержание своего вице-президента

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики в связи с задержанием своего вице-президента сообщает, что Нурлан Нартаев занимает должность руководителя департамента по работе с членами палаты в ранге вице-президента.

По данным ведомства, в его функциональные обязанности входит взаимодействие с действующими членами палаты, привлечение новых членов, а также работа с комитетами при ТПП КР.

ТПП КР официально заявляет, что задержание Нурлана Нартаева не связано с его деятельностью в Торгово-промышленной палате и не имеет отношения к работе палаты и ее подразделений.

Напомним, что ГКНБ сообщил о задержании трех человек в Таласской области по подозрению в причинении государству ущерба в особо крупном размере. Среди них был вице-президент ТПП Нурлан Нартаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349756/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
В США скончался бывший вице-президент США Дик Чейни
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане
Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции
Садыр Жапаров принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза: что обсудили
О трудностях при пересечении границ и проблемах с грузоперевозкой сообщил бизнес
В Бишкеке открылся «Дом женщин Шелкового пути»
Бизнесменам из Кыргызстана напомнили о запрете ПЭТ-упаковок в РФ с 1 сентября
Компании из Кыргызстана подписали контракты на поставку товаров в Узбекистан
На границе Кыргызстана и Казахстана построят транспортно-логистический комплекс
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
5 ноября, среда
14:01
В населенных пунктах Кыргызстана почувствовали землетрясение В населенных пунктах Кыргызстана почувствовали землетря...
14:00
В ТПП прокомментировали задержание своего вице-президента
14:00
В колледже ОшГУ шьют не только халаты — здесь шьют будущее
13:53
Помещение аптеки в центре Бишкека возвращено в муниципальную собственность
13:41
Экотехнадзор оштрафовал «Кыргызкомур» в Кара-Кече на 139 тысяч сомов