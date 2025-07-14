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Экономика

О трудностях при пересечении границ и проблемах с грузоперевозкой сообщил бизнес

О трудностях при пересечении границ и проблемах с грузоперевозкой сообщили предприниматели на встрече в Торгово-промышленной палате Кыргызстана.

По данным пресс-службы ТПП КР, с логистическими компаниями обсуждены вопросы прохождения границ.

Вице-президент палаты Авазбек Керимбаев провел рабочую встречу с представителями логистических и транспортных компаний. Были подняты актуальные вопросы, связанные с затруднениями при пересечении границ и организацией грузоперевозок. Участники обозначили существующие проблемы и обменялись мнениями о возможных путях их решения.

ТПП КР обещает дальнейшее сопровождение вопросов логистического сектора и взаимодействие с уполномоченными государственными органами для создания более благоприятных условий для бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336149/
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