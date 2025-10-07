Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики

Кыргызстанским производителям, работающим на экспорт, необходим сертификат СТ-1. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист управления промышленности Министерства экономики и коммерции Элдос Сагымбаев.

По его словам, для определения статуса отечественного производителя используется сертификат происхождения товара СТ-1. Документ выдается Торгово-промышленной палатой КР. Он подтверждает, что продукция произведена на территории Кыргызстана и соответствует всем установленным требованиям.

«Производитель, который хочет получить сертификат СТ-1 для экспортной продукции, должен обратиться в Торгово-промышленную палату. Процедура включает подачу заявления, предоставление документов, подтверждающих происхождение товара, проведение экспертизы и последующую регистрацию сертификата», — пояснил чиновник и добавил, что после экспертизы оформляется акт и выдается сертификат СТ-1.

Сертификат СТ-1 — это документ, подтверждающий страну происхождения товара, в частности его полное изготовление или существенную переработку на территории Кыргызстана либо в одном из государств СНГ, входящих в зону свободной торговли.



Сертификат СТ-1 требуется, например, при участии в госзакупках. Предоставление документа может быть обязательным условием для заключения контрактов на поставку тех или иных товаров с государственными организациями.

Он также потребуется при пересечении границы в результате экспортной или импортной торговли — он дает право получения таможенных преференций и льгот.

СТ-1 выдается при вывозе товаров в страны СНГ.