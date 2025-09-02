08:49
Экономика

Новую швейную фабрику открыли в селе Ленинском

Открытие новой швейной фабрики ОсОО «KG TEX» состоялось в селе Ленинском Аламединского района Чуйской области. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Предприятие рассчитано на выпуск до 1 миллиона единиц продукции в год. Здесь создано 300 рабочих мест, а общий объем инвестиций составил 170 миллионов сомов.

Финансирование осуществляется за счет Азербайджано-Кыргызского фонда развития и собственных средств компании.

Запуск фабрики укрепляет производственный потенциал региона, способствует развитию швейной отрасли, созданию новых рабочих мест и реализации стратегических задач по поддержке отечественного производства, отметили в ведомстве.
