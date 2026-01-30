Еще 11 вузов РФ откажутся от бакалавриата и магистратуры с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года еще 11 российских вузов начнут переход на новую модель высшего образования и откажутся от болонской системы с бакалавриатом и магистратурой. Об этом пишут СМИ со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксение Горячевой.

Вместо действующей системы в университетах будет внедрена новая модель, которая предусматривает базовое высшее образование — от четырех до шести лет — и специализированное высшее образование продолжительностью от одного до трех лет. Аспирантуру планируется выделить в отдельный уровень образования.

При этом студенты, уже обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры, завершат образование по тем же учебным планам — изменения на них распространяться не будут.

В 2026 году переход на новую модель, в числе прочих, затронет Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, РНИМУ имени Пирогова, Российский университет транспорта (МИИТ) и ряд других вузов.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ уточнили, что речь идет о расширении пилотного проекта, а не о повсеместной отмене бакалавриата и магистратуры. Массовый переход на новую систему высшего образования запланирован на 2027–2028 учебный год и затронет все вузы страны вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Напомним, в мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта реформы высшего образования. Изначально новая модель тестировалась в шести российских университетах.