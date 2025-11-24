Безопасно ли в России студенту из Кыргызстана, рассказали в Россотрудничестве

Руководитель представительства Россотрудничества в КР Альберт Зульхарнеев рассказал на брифинге, безопасно ли учиться в российских вузах гражданам Кыргызстана.

По его словам, бывают случаи, которые «раздувают» очень сильно, что может отпугивать ребят, планирующих учиться в России.

«Не надо пугаться, ужесточение миграционной политики связано с теми, кто нарушает правила, законы и попадает в какие-то истории. Если человек едет учиться с добрыми намерениями и готов посвятить 4-5 лет своей жизни обучению в вузе или 2 года в магистратуре, то никаких опасений у него быть не должно. Проблем не возникнет. Только по квотам ежегодно уезжает 700 человек, а еще масса едет по другим программам на бюджетное и контрактное обучение. Кто-то остается в РФ после учебы, а кто-то возвращается в Кыргызстан», — сказал Альберт Зульхарнеев.

Он признал, что многих интересуют вопросы безопасности и комфорта.

«Россия — большая и разнообразная страна, кто-то рвется учиться в столице. Если вы готовы жить в ритме больших городов, то они открыты. В РФ живут люди разных религий и национальностей. Практически в каждом крупном вузе можно найти соотечественников. Жителю Кыргызстана, в принципе, не сложно в России: все на русском языке, а где-то и на кыргызском — метро и банкоматы в Москве давно работают на кыргызском. Студенту из КР не сложно обустроиться в любом российском городе. В каждом университете есть те, кто его ждут — управления/отделы международного сотрудничества. Человек не предоставлен сам себе. Есть представители вузов, которые позаботятся о том, чтобы у студента была вовремя сделана регистрация, чтобы он не забыл оформить медицинскую страховку и так далее. Россия — очень комфортная, безопасная страна», — заверил Альберт Зульхарнеев.

Куратор образовательных проектов представительства Россотрудничества в КР Павел Гультяев добавил, что самое главное — соблюдение сроков.

«У граждан КР после пересечения границы есть 30 календарных дней, чтобы встать на регистрационный учет по месту жительства. Важно подумать заранее, где студент будет жить — в общежитии, квартире или доме, чтобы этот вопрос был улажен своевременно. В первые три месяца пребывания нужно пройти медобследование и дактилоскопию. Все эти правила направлены на безопасное пребывание в России», — сказал он.

На 2026/2027 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот в российских вузах.