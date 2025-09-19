11:30
Общество

Кыргызстану выделено 700 квот на поступление в вузы России

Начался прием документов на обучение в вузах России в 2026/27 учебном году по квотам правительства страны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Кыргызстане.

Отмечается, что квота правительства России включает бесплатное обучение на бюджетном месте, предоставление общежития и стипендию. У граждан КР есть возможность поступить на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры и дополнительного профессионального образования.

На 2026/27 учебный год Кыргызстану выделено 700 квот.

В дипмиссии также добавили, что 24 сентября у всех, кто думает об обучении в РФ, будет возможность получить консультации по поступлению на бюджет и встретиться с представителями 30 ведущих российских университетов на выставке в КРСУ в рамках II Российско-Кыргызского образовательного форума.

Выставка будет работать только один день.
