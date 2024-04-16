КРСУ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими вузами России

В Бишкеке состоялось подписание соглашений о партнерстве Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) с российскими вузами — Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО).

В мероприятии участвовали представители администрации президента РФ, заместители министров образования России и Кыргызстана, представители высших учебных заведений двух стран.

Кроме того, на базе КРСУ открывается международная платформа «Россия — страна возможностей».

«КРСУ ждет модернизация не только образовательных программ, но и развитие инфраструктурных проектов. Благодаря такой поддержке университет получает возможность стать лучшим не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии», — заявили участники мероприятия.

Начальник управления администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов отметил, что президенты Кыргызстана и России уделяют пристальное внимание вопросам образования.

Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов выразил готовность к плодотворному сотрудничеству в рамках подписанных соглашений.