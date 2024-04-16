21:15
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Общество

КРСУ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими вузами России

В Бишкеке состоялось подписание соглашений о партнерстве Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) с российскими вузами — Санкт-Петербургским политехническим университетом (СПбПУ) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО).

В мероприятии участвовали представители администрации президента РФ, заместители министров образования России и Кыргызстана, представители высших учебных заведений двух стран.

Кроме того, на базе КРСУ открывается международная платформа «Россия — страна возможностей».

«КРСУ ждет модернизация не только образовательных программ, но и развитие инфраструктурных проектов. Благодаря такой поддержке университет получает возможность стать лучшим не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии», — заявили участники мероприятия.

Начальник управления администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов отметил, что президенты Кыргызстана и России уделяют пристальное внимание вопросам образования.

Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов выразил готовность к плодотворному сотрудничеству в рамках подписанных соглашений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291745/
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит выставка евразийского образования
Преподавателям урезают зарплату. В КРСУ прокомментировали заявление депутата
Преподавателям КРСУ урезали зарплату. Депутат просит создать управсовет при вузе
В Бишкеке планируют построить детский медицинский центр на базе КРСУ
КРСУ и Евразийский технологический университет будут сотрудничать
Президент ратифицировал соглашение об условиях деятельности КРСУ
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
КРСУ теперь может возглавлять ректор не более двух сроков по пять лет
Новые кампус и факультет. Ректор Славянского университета о реформах в вузе
Театральный институт имени Бориса Щукина открыл набор студентов из Кыргызстана
Популярные новости
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке дожди и&nbsp;грозы до&nbsp;середины недели. Прогноз погоды на&nbsp;15-19 апреля В Бишкеке дожди и грозы до середины недели. Прогноз погоды на 15-19 апреля
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
16 апреля, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 апреля: ночью еще прохладно Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 апреля: ночью еще пр...
20:47
В Сокулуке мужчина убил сожительницу. Преступник скрывался на Иссык-Куле
20:24
КРСУ подписал соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими вузами России
20:06
ГКНБ просит ограничить доступ к социальной сети TikTok на территории Кыргызстана
20:03
Фестиваль российского кино в городе Ош. Чем удивляли жителей южной столицы