Московский инженерно-физический институт намерен сотрудничать с вузами КР

Национальный исследовательский ядерный университет Московского инженерно-физического института намерен сотрудничать с вузами Кыргызстана. Проректор этого университета Дмитрий Савкин посетил Бишкек, где был достигнут ряд договоренностей с местными вузами.

Отмечается, что он побывал в Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова и встретился с ректором Мирланом Чыныбаевым. Обсуждалась активизация взаимодействия по организации совместной образовательной программы «Информационная безопасность». Ректор КГТУ предложил МИФИ помочь его университету с повышением квалификации преподавателей по информационным технологиям, а также проводить регулярные курсы лекций для студентов по смежным технологиям в рамках собственных программ.

Лекции будут читать молодые специалисты НИЯУ МИФИ. Кроме того, на встрече обсуждалась возможность организации совместных летних школ и стажировок на озере Иссык-Куль для обучающихся института физико-технических интеллектуальных систем и института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

Дмитрий Савкин также провел встречу с проректором по научной и инновационной деятельности Кыргызско-Российского (Славянского) университета Евгением Шекуновым. Они обсудили сотрудничество в научной сфере, в частности, в области наночастиц и нанотехнологий. Совместные научные разработки могут вести КРСУ и инженерно-физический институт биомедицины НИЯУ МИФИ. Стороны также договорились обсудить перспективы реализации программы двойных дипломов в формате 2+2 по направлению «физика».