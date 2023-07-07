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Происшествия

Ливень затопил зону регистрации аэропорта в Тамчи

На Иссык-Куле в аэропорту «Тамчи» после сильного дождя затопило зал регистрации. Видео происшествия опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, как вода капает прямо с потолка. На полу для стока воды поставлены специальные контейнеры.

В пресс-службе аэропорта «Манас» проинформировали, что вчера в селе Тамчи был сильный ливень с градом.

«Град забил сточные трубы, произошел потоп в зоне регистрации аэропорта «Тамчи». Проблему устранили за 30 минут. Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Здание зоны регистрации построено в 2006 году», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269843/
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