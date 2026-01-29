14:47
Общество

В Бишкеке водители автобусов жалуются на «зайцев»

В Бишкеке фиксируется рост недобросовестного поведения пассажиров, которые уклоняются от оплаты проезда в городских автобусах. Об этом сообщили представители транспортных служб.

По данным перевозчиков, злоупотребления чаще всего происходят в часы пик, когда в салоне много пассажиров и водитель физически не успевает проверять подлинность каждого платежного кода.

Отмечается, что некоторые граждане повторно показывают старые чеки, используют один и тот же QR-код по несколько раз, делают скриншоты разового билета и пересылают его другим пассажирам. В отдельных случаях один чек предъявляют 10-15 разных человек, пользуясь тем, что водитель занят управлением транспортом и не может тщательно контролировать оплату.

Перевозчики называют такие действия «совершенно недобросовестными» и подчеркивают, что водители вынуждены работать в условиях постоянных злоупотреблений со стороны части пассажиров.

По данным служб, подобные схемы наносят существенный ущерб транспортным предприятиям и создают дополнительные сложности в организации городских перевозок.
