Общество

Эрулан Кокулов призвал президента приструнить государственных служащих

Депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов на заседании парламента обратился к президенту Садыру Жапарову. Он раскритиковал работу государственных служащих и отметил, что их необходимо воспитывать, чтобы лучше работали.

Нардеп поднял вопрос о ситуации в санатории «Аврора», где ранее он обнаружил нарушения санитарно-гигиенических норм на территории пищеблока и складских помещений. По словам Эрулана Кокулова, в ответе ответственные служащие обманывают и депутатов, и главу государства, и народ.

«Президент хорошо работает, мы развиваемся. Но вокруг него нормально работают четыре-пять человек, остальные просто ходят, приходят сюда и смеются над нами, на голову сели Жогорку Кенешу. В центре города Нариман Тюлеев обещал построить здания в два этажа, показал всей стране проект, а построил три. Его остановил Камчыбек Ташиев. Никого, кроме него, нет? Обязательно либо президент, либо ГКНБ должны это делать? А что делают другие ответственные госорганы, за что они получают зарплату, если не работают?» — вопрошает парламентарий.

Он выразил мнение, что государственные служащие должны работать не ради одобрения президента, а ради народа.

Эрулан Кокулов заявил: большинство строящихся в настоящее время школ быстро разрушаются, потому что нет контроля со стороны ответственных органов. 
