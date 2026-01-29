Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который уточняет порядок применения значения пикового ускорения (PGA) при проектировании объектов в Бишкеке. Документ вносит дополнения в действующие строительные нормы СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство».

Согласно проекту, общее правило расчета пикового ускорения для столицы будет уточнено: для зданий высотой 75 метров и выше, а также уникальных сооружений IV класса социальной ответственности предусматривается отдельный порядок применения норм.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость изменения возникла из-за выявленных расхождений в практике проектирования, когда разные организации по-разному определяли расчетное сейсмическое воздействие. Это, по данным Минстроя, могло приводить к недооценке нагрузок на конструкции при проектировании высотных и социально значимых объектов.

Поправка устанавливает единый подход к расчету PGA для площадок с сейсмичностью 8 баллов и направлена на повышение надежности проектных решений, снижение сейсмических рисков и соответствие действующим нормам СН КР 20-02.

Уточняется, что проект не влечет финансовых затрат и не имеет негативных экономических или социальных последствий.