10:06
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который уточняет порядок применения значения пикового ускорения (PGA) при проектировании объектов в Бишкеке. Документ вносит дополнения в действующие строительные нормы СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство».

Согласно проекту, общее правило расчета пикового ускорения для столицы будет уточнено: для зданий высотой 75 метров и выше, а также уникальных сооружений IV класса социальной ответственности предусматривается отдельный порядок применения норм.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость изменения возникла из-за выявленных расхождений в практике проектирования, когда разные организации по-разному определяли расчетное сейсмическое воздействие. Это, по данным Минстроя, могло приводить к недооценке нагрузок на конструкции при проектировании высотных и социально значимых объектов.

Поправка устанавливает единый подход к расчету PGA для площадок с сейсмичностью 8 баллов и направлена на повышение надежности проектных решений, снижение сейсмических рисков и соответствие действующим нормам СН КР 20-02.

Уточняется, что проект не влечет финансовых затрат и не имеет негативных экономических или социальных последствий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359712/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК раскритиковали политику Минстроя, из-за которой растут цены на жилье
В Таласе выявили незаконное строительство асфальтобетонного завода
Минстрой Кыргызстана включил компанию «Зам зам билдинг» в черный список
Минстрой выявил незаконный объект в Бишкеке
Бетонный завод проверен: выявлены нарушения, назначены лабораторные исследования
В Таласе выявили незаконно работающий асфальтобетонный завод
Минстрой меняет правила экспертиз: застройщиков ждут новые требования
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
В Бишкеке за нарушения на стройке оштрафована компания «Бина Групп»
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
10:00
Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы или кризис частников? Реформа автошкол в Кыргызстане. Перезагрузка системы ил...
09:58
Информация о смерти члена ОПГ по прозвищу Карышкыр — фейк
09:54
Минстрой вынес на обсуждение поправки к нормам сейсмостойкого строительства
09:49
«Совет мира» не является заменой ООН — Марко Рубио
09:37
При обрушении золотодобывающего рудника в Судане погибли не менее 13 человек