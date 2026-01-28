В Минздраве КР подвели итоги 2025 года и запланировали задачи на 2026-й

В Минздраве состоялась итоговая коллегия по подведению результатов работы системы здравоохранения за 2025 год и определению приоритетов на 2026-й под председательством министра Каныбека Досмамбетова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, на заседании представлен обзор ключевых направлений деятельности Министерства здравоохранения за прошлый год, включая реализацию государственных программ, развитие кадрового потенциала, финансирование, модернизацию инфраструктуры, цифровизацию, нормативно-правовое регулирование и взаимодействие с международными партнерами.

Участники рассмотрели вопросы совершенствования первичной медико-санитарной помощи, кадрового обеспечения регионов, качества медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической безопасности и лекарственного обеспечения населения.