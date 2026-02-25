В Бишкеке задержан дропповод: студент продал 11 банковских карт Telegram

Сотрудники УВД Ленинского района задержали 20-летнего жителя Ошской области, подозреваемого в организации незаконной продажи банковских карт. По данным милиции, К.И., 2005 года рождения, установлен и доставлен в следственную службу после оперативных мероприятий.

Следствие установило, что 24 ноября 2025-го молодой человек, ссылаясь на «блокировку собственной карты», убедил студента Т.А. передать ему банковскую карту во временное пользование. Вместе они приехали в одно из отделений банка в Ошской области, где К.И. разблокировал карту, а затем продал неустановленному лицу через Telegram за 5 тысяч сомов.

Фото УВД Ленинского района

По той же схеме подозреваемый получил еще десять банковских карт у однокурсников одного из учебных заведений. Каждую карту он продавал за 5 тысяч сомов. Впоследствии их использовали для совершения преступлений.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека и по решению Ленинского районного суда заключен под стражу на месяц с содержанием в СИЗО-1.

Следствие проверяет его возможную причастность к другим аналогичным эпизодам.