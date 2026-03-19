Перевел деньги за кукурузу и остался ни с чем. Задержан дроппер

В Чуйской области в рамках рейдовых мероприятий по предупреждению интернет-мошенничества и киберпреступности задержан очередной дроппер, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 8 марта 2026 года в ОВД Жайылского района с заявлением обратился гражданин И.А., 1987 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 7 марта 2026 года, связавшись с ним через социальную сеть WhatsApp, путем обмана вошли к нему в доверие. Неизвестные лица сообщили о продаже 25,5 тысячи килограммов кукурузы и убедили заявителя заранее перевести денежные средства.

В результате заявитель перевел денежные средства на следующие счета:

— 450 тысяч сомов — на банковскую карту А.А.;

— 162,5 тысячи сомов — на банковскую карту гражданина А.Д.

В общей сложности заявитель перевел 612 тысяч сомов. После получения денежных средств товар (кукуруза) заявителю предоставлен не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен гражданин А.А., 1988 года рождения, на банковскую карту которого были переведены денежные средства. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Решением районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В ходе следствия установлено, что А.А. предоставил третьим лицам данные своих банковских карт, на которые были переведены денежные средства заявителя, тем самым обеспечив посторонним лицам доступ к своим банковским реквизитам, что также является преступлением.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к данному преступлению. Расследование продолжается.