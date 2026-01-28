11:30
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

В Оше расширяют улицу: ожидается снос построек вдоль трассы

В мэрии южной столицы сообщили о проведении очередного утреннего рейда, в ходе которого принято решение расширить улицу Ошскую до уровня четырехполосной магистрали. В рейде приняли участие мэр города Женишбек Токторбаев вместе с руководителями профильных служб.

По информации мэрии, улица будет расширена на участке от улицы Раимбекова до улицы Касымбекова. Уточняется, что эта дорога станет дополнительным альтернативным маршрутом, ведущим к аэропорту. В связи с этим дано поручение начать демонтаж незаконных построек, вышедших за красную линию.

Кроме того, мэр поручил службам проверить законность коммерческой постройки, возводимой на территории образовательного учреждения «Жетиген», расположенного вдоль этой же улицы.

Отмечается, что после реконструкции ширина улицы составит 24 метра, по обеим сторонам предусмотрены тротуары и зоны озеленения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359563/
просмотров: 316
Версия для печати
