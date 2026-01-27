22:03
Общество

Дорожная развязка, освещение и обрезка деревьев: рабочий выезд мэра Бишкека

Мэр Айбек Джунушалиев с руководителями городских служб провел выездное обследование ряда ключевых инфраструктурных объектов столицы. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

Градоначальник рассмотрел проект реконструкции участка проспекта Манаса, предусматривающий строительство дорожной развязки и продолжение улицы Медерова вдоль реки Ала-Арча. Здесь планируется пробивка улицы Табалдиева. Реализация проекта запланирована на весну 2026 года. После завершения работ улица Медерова станет двухполосной на всем протяжении до проспекта Манаса.

«Глава столицы поручил профильным службам заранее проработать альтернативные маршруты движения транспорта на период проведения строительных работ, провести проверку объектов, расположенных в водоохранной зоне, а также подготовить опорный план жилых домов в этом районе. Затем мэр посетил МП «Бишкексвет», где осмотрел варианты опор наружного освещения от различных производителей. Он выбрал вариант производства КНР высотой 8,5 метра. Аналогичные опоры уже установлены на бульваре Молодой Гвардии от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу», — говорится в сообщении.

Также мэр ознакомился с участком улицы Кронштадтской, где планируется строительство продолжения дороги от улицы Мессароша до улицы Фучика.

В рамках проверки санитарной обрезки на Васильевском тракте даны поручения усилить работы по очистке прибордюрной части, поднятию крон деревьев и созданию условий для последующей установки опор освещения.
