Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР гражданам Кыргызстана, выезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, рекомендует на сайте Центра трудоустройства граждан за рубежом migrant.kg проверить себя в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию России.
Также напоминает, что для законного пребывания на территории России в соответствии с российским законодательством необходимо своевременно осуществить следующие обязательные процедуры:
— в течении 30 дней пройти медицинское освидетельствование, государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование;
— в течении 30 дней встать на миграционный учет в территориальном миграционном органе по месту временного пребывания. Для граждан, прибывшим в целях трудовой деятельности в Москву и Московскую область, необходимо встать на миграционный учет через приложение «Амина», а члены семей постановку на миграционный учет осуществляют в общем порядке;
— заключить трудовой договор или гражданско-правовой договор;
— в течении 90 дней продлить сроки временного пребывания на основании трудового или гражданско-правового договора (путем получения в миграционных органах отметки на миграционной карте).
По всем интересующимся вопросам граждане Кыргызской Республики могут обратиться в представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации по адресу: город Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, по телефону