Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР гражданам Кыргызстана, выезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности, рекомендует на сайте Центра трудоустройства граждан за рубежом migrant.kg проверить себя в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

Также напоминает, что для законного пребывания на территории России в соответствии с российским законодательством необходимо своевременно осуществить следующие обязательные процедуры:

— в течении 30 дней пройти медицинское освидетельствование, государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование;

— в течении 30 дней встать на миграционный учет в территориальном миграционном органе по месту временного пребывания. Для граждан, прибывшим в целях трудовой деятельности в Москву и Московскую область, необходимо встать на миграционный учет через приложение «Амина», а члены семей постановку на миграционный учет осуществляют в общем порядке;

— заключить трудовой договор или гражданско-правовой договор;

— в течении 90 дней продлить сроки временного пребывания на основании трудового или гражданско-правового договора (путем получения в миграционных органах отметки на миграционной карте).