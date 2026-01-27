11:04
Общество

За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию

На сайте Жогорку Кенеша внесен на обсуждение законопроект, предусматривающий значительное усиление ответственности владельцев сельскохозяйственных животных за потраву посевов и ущерб, причиняемый ими. Инициатор документа — депутат Дастан Бекешев.

Проектом предлагается повысить штрафы за уничтожение или повреждение урожая. За потраву посевов сельхозживотными физлицам будет грозить 30 тысяч сомов, юрлицам — 70 тысяч. Кроме того, вводится дополнительный штраф за каждую задержанную голову: 1 тысяча сомов — за крупный рогатый скот, лошадей и верблюдов, 5 тысяч — за овец, коз и свиней.

Ключевым изменением станет обязательная уплата штрафа перед возвратом задержанного животного. Если хозяин не объявится в течение трех или семи дней (в зависимости от наличия идентификации), животное перейдет в собственность муниципалитета и будет реализовано через скотный рынок.

Полученные средства предлагается распределять поровну: одна треть — в республиканский бюджет, одна треть — в местный, еще одна треть — пострадавшему землепользователю. Аналогичный порядок будет действовать и при реализации бесхозных животных.

Законопроект также дает органам местного самоуправления право выносить постановления о наложении взысканий в упрощенном порядке — на основе фото- и видеоматериалов или свидетельских показаний, если личность владельца может быть установлена через базу идентификации животных.

Инициаторы считают, что новые нормы сократят случаи бесконтрольного выпаса скота, позволят быстрее компенсировать ущерб фермерам и снимут необходимость долгих судебных разбирательств. Финансовых затрат для бюджета документ не предусматривает.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359400/
