Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Отмечается, что в федеральный закон о гражданстве планируется внести изменения, обязывающие иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ.

При этом наличие неснятой или непогашенной судимости вне зависимости от преступления и места его совершения будет признаваться основанием для отказа. Полученные до вступления в силу этих изменений документы аннулированы не будут. От обязанности предоставлять справку освобождаются дети до 14 лет.