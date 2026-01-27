12:00
Общество

Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ

Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Отмечается, что в федеральный закон о гражданстве планируется внести изменения, обязывающие иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства РФ.

При этом наличие неснятой или непогашенной судимости вне зависимости от преступления и места его совершения будет признаваться основанием для отказа. Полученные до вступления в силу этих изменений документы аннулированы не будут. От обязанности предоставлять справку освобождаются дети до 14 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359384/
