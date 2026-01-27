Медвузы обяжут работать по госфраншизе: в Кыргызстане меняют правила обучения

В Кыргызстане вводятся новые правила в сферах образования, науки и здравоохранения. Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», который существенно ужесточает требования к медобразованию и научной деятельности в сфере здравоохранения.

Документ устанавливает обязательную государственную аккредитацию для всех образовательных организаций, реализующих программы среднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования в области медицины и фармацевтики. Учреждения, не прошедшие аккредитацию, лишаются права принимать студентов и выдавать дипломы государственного образца. Лицензирование медицинской и фармацевтической образовательной деятельности теперь полностью передано уполномоченному органу в сфере здравоохранения.

Закон вводит понятие образовательной франшизы. Согласно норме, частные медицинские образовательные учреждения, получившие аккредитацию, обязаны заключить соглашение с системообразующей государственной образовательной организацией. Такой формат предполагает использование государственных образовательных программ, учебно-методических материалов и академическое администрирование со стороны базовой структуры.

Отдельные изменения касаются научной сферы.

Научные организации, работающие в направлении медицины, смогут вести деятельность только после прохождения государственной аккредитации. Государственный контроль за качеством подготовки медицинских и фармацевтических специалистов также усиливается: мониторинг, надзор и оценку будет осуществлять профильное ведомство здравоохранения.

Закон уточняет порядок работы интернатуры и ординатуры, требования к материально-технической базе частных медорганизаций и полномочия государственных органов в регулировании подготовки кадров.

Кабинет министров обязан в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новыми нормами.