Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 января будет пасмурно, возможен снег. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.

Памятные даты

Международный день защиты персональных данных

Этот праздник учрежден для того, чтобы пользователи Сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных сведений, определившим механизмы защиты права человека на неприкосновенность его личной жизни, а также представившим определение понятия «персональные данные».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Усуп Мукамбаев

Родился 28 января 1941-го в селе Джалголот Иссык-Кульской области.

Долгое время служил в Комитете государственной безопасности Киргизской ССР, пройдя путь от оперуполномоченного до первого заместителя председателя КГБ республики.

С 1991 по 1995 год возглавлял Министерство юстиции Кыргызстана, после чего ушел в политику, став в 1995-м депутатом Законодательного собрания Жогорку Кенеша I созыва. В 1996-2000 годах — торага ЗС ЖК.

Умер 23 июня 2007-го.

Умер Герой Советского Союза Петр Колесников

Родился в 1922 году в селе Семеновка Иссык-Кульского района. Командир батареи СУ-85 1454-го самоходно-артиллерийского полка 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов, старший лейтенант.

Его боевые подвиги Родина отметила орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды.

Умер от ран 28 января 1945-го.

27 февраля 1945 года за мужество, отвагу и геройство удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Имя Петра Федосеевича Колесникова носит средняя школа в селе Семеновка.

Умер художник Анатолий Арефьев

Фото из интернета
Фото из интернета

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949 года — главным художником театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958-м, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989 года в Днепропетровске. Похоронен в Москве.

Куда сходить

