Общество

В 2025 году в Кыргызстан въехал почти 21 миллион человек — Пограничная служба

По итогам 2025-го в Кыргызстане зафиксирован существенный рост числа иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, въездной поток в прошлом году увеличился на 18,6 процента по сравнению с 2024-м и на 20 процентов, в отличие от 2023 года.

За отчетный период в КР въехало 20 миллионов 978 тысяч 965 человек.

«Резкий прирост въездного потока в 2025-м обусловлен развитием туристической инфраструктуры, расширением международных маршрутов, активным продвижением природного и культурного потенциала страны, а также ростом деловых и инвестиционных контактов.

Всего в прошлом году через государственную границу Кыргызской Республики пропущено 37 миллионов 50 тысяч 223 человека», — говорится в сообщении.

Также пропущено 3 миллиона 260 тысяч 642 транспортных средства.

Погранслужба осуществляла строгий контроль за соблюдением пограничного и миграционного законодательства. В 2025-м выявлено 28 тысяч 593 лица с неисправными документами, из которых 28 тысячам 6 лицам отказано в пересечении государственной границы. За нарушения правил пребывания депортировали 2 тысячи 31 гражданина.
