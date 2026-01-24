17:17
Общество

Разработана Программа развития вновь присоединенных районов Бишкека до 2030 года

Фото пресс-службы мэрии

В недавно построенной средней школе № 43 в жилмассиве «Ак-Бата» состоялась открытая встреча мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями недавно присоединенных к городу территорий. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В мероприятии приняли участие жители жилмассивов «МТФ-2», «Нуркожо-Ата», «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Лебединовка», «Аламудун», «Нижняя Ала-Арча» и «305-МАБ», которые включены в состав Свердловского района в рамках административно-территориальной реформы.

Во время встречи поднят ряд социальных и инфраструктурных вопросов, особенно отмечены проблемы с водоснабжением, канализацией, состоянием дорог и недостатком общественного транспорта.

По вопросам транспорта и дорог руководитель транспортного департамента Уланбек Бейшенбаев сообщил, что новые восьмиметровые автобусы будут введены в эксплуатацию только после полного ремонта и восстановления дорог.

В свою очередь градоначальник подчеркнул, что до окончательного решения проблем с водоснабжением и канализацией работы по ремонту дорог проводиться не будут. Также он заявил, что в соответствии с поручением президента разработана специальная Программа развития новых присоединенных районов до 2030 года.

Общий объем финансирования программы составляет примерно 9 миллиардов сомов. В этом году уже привлечено около 2,5-3 миллиардов сомов на ее реализацию.

Кроме того, в указанных районах подняты вопросы, связанные с земельными участками. Айбек Джунушалиев отметил, что в ходе строительства дорог мэрия будет демонтировать незаконно размещенные хозяйственные объекты и новые фундаменты, однако ранее выявленные незаконные жилые дома сноситься не будут.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем недопустимо возведение незаконных построек.

По итогам встречи мэр поручил руководителям соответствующих служб и ведомств на месте принять конкретные меры по оперативному и качественному решению поднятых вопросов, установив сроки их выполнения.
