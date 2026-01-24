15:04
Общество

Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали 19 кандидатов

Для участия в повторных выборах парламента в округе № 13 подали заявки 19 кандидатов, сообщает ЦИК.

Список кандидатов:

1. Арстанбеков Акылбек Советбекович.
2. Маматаев Эркинбек Садирбекович.
3. Асанов Уланбек Жалалович.
4. Асамудинов Бактыбек Асанович.
5. Калматов Токторали Калдарович.
6. Чолпонов Уланычбек Калдарбекович.
7. Матсаков Кадырбек Мусаевич.
8. Абдыразакова Гульнара Пазылжановна.
9. Мацаков Бакыт Калбаевич.
10. Эгембердиев Арсланбек Абдыкайымович.
11. Базаркулова Нурсыйда Манасовна.
12. Чомоев Алмазбек Алтынбекович.
13. Базарбаев Каныбек Суйунучбекович.
14. Мансуралыев Залкарбек Медетбекович.
15. Исраилжан уулу Өсөрбек.
16. Койчуманова Нуркан Кадыровна.
17. Нуриев Кубан Бактыбаевич.
18. Атабекова Кызжибек Азимжановна.
19. Темирбаева Махсудахан Юлчиевна.

Прием заявлений о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша завершается 29 января.

Выборы состоятся 1 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359139/
просмотров: 279
