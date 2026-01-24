С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще

По мере укрепления материально-технической базы Министерства чрезвычайных ситуаций работа спасателей и водолазов заметно стала проще. Для подразделений ведомства приобретены новые катера, современные летние и зимние гидрокостюмы, а также подводные дроны.

Как отмечают в пресс-службе МЧС, использование современной техники позволило за последние три года поднять со дна водоемов старую лодку, пролежавшую там около 30 лет. По имеющимся данным, судно использовали браконьеры в качестве своеобразной «мины».





В министерстве подчеркивают, что подобные синтетические конструкции и отходы наносят серьезный вред окружающей среде и загрязняют водоемы. За последние 10-30 лет количество такого мусора в воде значительно возросло, что представляет угрозу экосистеме.

По информации пресс-службы, данная проблема находится под контролем руководства страны, по поручению главы государства принимаются соответствующие меры.