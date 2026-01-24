14:09
Общество

В России могут ввести ответственность для граждан, которые не уведомили о ВНЖ

В России могут ввести уголовную ответственность для граждан, которые не уведомили посольство о ВНЖ или иностранном гражданстве. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

МИД РФ предложил законопроект, обязывающий россиян, постоянно проживающих за рубежом, уведомлять о приобретении иностранного гражданства или ВНЖ в течение 60 дней после получения нового статуса.

За нарушение требований предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 400 часов по статье Уголовного кодекса о неисполнении обязанности по подаче уведомления о гражданстве или ВНЖ.

Сейчас россияне должны уведомлять о ВНЖ или гражданстве другой страны в течение 60 дней после въезда в РФ. После вступления закона в силу граждане России, получившие иностранное гражданство или ВНЖ до применения новых поправок, должны уведомить консульства в течение года с 1 января 2028-го.
