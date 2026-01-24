Природа после нас. Пейзаж как разговор об ответственности

Пейзаж и фотоработы здесь — не просто изображение природы, а след времени, человеческих решений и их последствий. От романтизированного образа освоения земли до тревожного взгляда на экологические утраты. Такой путь предлагает пройти выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология», открывшаяся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Экспозиция необычна тем, что объединяет живопись и графику из музейных фондов с работами современных приглашенных художников и фотографов. Она рассказывает о том, как пейзаж был представлен в творчестве художников из коллекции музея — с 1930-х годов до современности.

Многие представленные произведения датируются 1950-1960 годами и отражают масштабное развитие того времени.

Разделенная на пять тематических блоков, выставка показывает, как художники Кыргызстана в разные периоды и в разном контексте обращались к жанру пейзажа. Для этого диалога к живописи и графике из фондов музея присоединяются работы современных авторов, выполненные в различных медиумах.

Художники изображали инфраструктуру, сельское хозяйство, рост сельских и городских территорий, а также сцены повседневной жизни. Эта деятельность повлияла на облик КР в целом.

Экспозиция включает пять подтем, посвященных различным аспектам человеческой деятельности: поселениям, сельскому хозяйству, водным ресурсам, промышленности и женщинам-художникам. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы, в которых фокус смещается на последствия урбанизации и индустриализации — прежде всего на ущерб, нанесенный окружающей среде.

Художники переосмысливают роль человека в природе: он предстает уже не как созидатель, живущий в гармонии с окружающим миром, а как активный деструктор или безмолвный наблюдатель, перед глазами которого разворачивается трагедия экологической катастрофы.

Лица гор и исчезающие ледники

Для Эльмиры Хасановой участие в выставке — большая честь. Уже 13 лет она работает гидом и водит туристов в самые труднодоступные и малоизведанные уголки страны. Параллельно занимается творчеством и фотографией, где особое внимание уделяет не только пейзажам, но и людям.

«Мне очень интересны истории людей, культура. Помимо пейзажей, я ищу портреты», — делится Эльмира.

Фото 24.kg. Эльмира Хасанова

После пандемии, когда туризм практически остановился, она пыталась изменить направление деятельности, но быстро поняла, что не может жить без путешествий по родному Кыргызстану.

Особое вдохновение автору приносит природа республики. В горах она видит характер и настроение — как у человека. Ей ближе буря и переменчивая погода, чем солнечное спокойствие.

Несмотря на то что я была во многих местах, всегда есть что новое открывать. Я не прекращаю восторгаться этим. Эльмира Хасанова

При этом она открыто говорит и об экологических проблемах. Особенно страдают популярные туристические локации — мусор, оставленный людьми, портит даже самые красивые пейзажи.

«Часто туристы сами собирают мусор пакетами, потому что просто невозможно находиться в грязи», — отмечает Эльмира.

Говоря об изменении климата, она подчеркивает роль человеческого фактора: пыль из высохших пустынь, в том числе из Казахстана, оседает на ледниках и ускоряет их таяние.

Сегодня один из самых амбициозных проектов автора — пройти часть маршрута немецкого путешественника Готфрида Мерцбахера и зафиксировать, как изменились ледники за более чем столетие. В начале XX века он проложил путь к подножию Хан-Тенгри — сакральной вершине, которую в тюркской традиции называют «отцом небес».

Изучив архивные фотографии Мерцбахера, Эльмира Хасанова была поражена тем, насколько сильно изменился ледниковый ландшафт.

«Это было потрясение — увидеть, как много мы уже потеряли», — признается она.

Человек как след

Экспозиция стала коллаборацией музея с любителями искусства из государств Запада и превратилась в эксперимент на стыке культуры и экологии. Под эгидой экологической программы организована выставка, объединившая документальные проекты, посвященные влиянию человека на окружающую среду.

Документальный фотограф Даниль Усманов представил серию фотопейзажей, созданных в разные годы. Несмотря на визуальные различия, все работы объединяет одна тема — присутствие человека.

Фото 24.kg. Даниль Усманов

Это фотографии природы, сделанные в разное время. Но их всех объединяют люди. Даже если людей нет в кадре, это все равно последствия их влияния. Даниль Усманов

На снимках — золотодобыча в русле рек, разрушенный мост после схода ледника, последствия глобального потепления. Автор вспоминает, как спустя несколько дней после обрушения ледника отправился на место, чтобы зафиксировать изменения ландшафта.

На выставке также представлены кадры Токтогульского водохранилища с заметно снизившимся уровнем воды — еще одно наглядное свидетельство климатических изменений. Отдельной темой стала экологическая ситуация в столице — фотографии смога соседствуют с одной из самых визуально насыщенных серий — снимками городской свалки.

«Сегодня там уже мусоросжигающий завод, а раньше кипела жизнь. Это было место со своими правилами, группировками, кастовостью. Бомжи, семьи, рабочие, перекупщики — целый мир», — делится Даниль.

Эта серия, по его словам, стала не просто документальной фиксацией, а попыткой показать социальную и экологическую реальность без прикрас — такой, какой она была до исчезновения.

Пейзаж как свидетель времени

По словам куратора экспозиции Алимы Токмергеновой, музей активно сотрудничает с внешними исследователями. Сюда приезжают зарубежные специалисты для научной работы — написания кандидатских и докторских диссертаций. В рамках этого сотрудничества в музей приехала Стефани Дворецкас, исследовательница из Массачусетского и Чикагского университетов, изучающая искусство Кыргызстана.

В процессе обмена опытом между Стефани, Алимой Токмергеновой и сокуратором выставки Мээрим Эмиль кызы родилась идея новой экспозиции.

Мы подумали, а что, если сделать выставку о пейзаже и посмотреть на него с разных сторон — не только как на изображение красивых мест, но и как на свидетеля изменений ландшафта с 30-х годов прошлого века до настоящего времени? Алима Токмергенова

В отличие от художников прошлых эпох, которые нередко романтизировали действительность, сегодняшние авторы стремятся говорить честно — без прикрас. При этом, отмечает куратор, даже в документальных и порой тревожных фотографиях сохраняется ощущение надежды на будущее.

В экспозиции представлены работы из музейных фондов — коллекции живописи и графики, которые обычно находятся в закрытых хранилищах и доступны зрителю только на выставках.

«Глядя на эти фотографии, появляется надежда на то, что люди задумаются о природе и экологии», — подчеркивает Алима Токмергенова.

Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология» будет радовать посетителей до 25 февраля.