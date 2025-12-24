Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы

На общественное обсуждение представлен проект закона о внесении изменений в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Документ предлагает уточнить пункт 2 статьи 2, закрепив прямой запрет на включение вопросов государственного пенсионного социального страхования в иные законы. Исключения предусмотрены только для трех актов:

Конституционный закон «О статусе судей Кыргызской Республики»;

Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих»;

сам Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Инициаторы подчеркивают, что поправка направлена на предотвращение фрагментарного регулирования пенсионной системы и обеспечение ее юридической целостности.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.