Власть

Пенсионные нормы ограничат: поправки запрещают включать их в другие законы

На общественное обсуждение представлен проект закона о внесении изменений в Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Документ предлагает уточнить пункт 2 статьи 2, закрепив прямой запрет на включение вопросов государственного пенсионного социального страхования в иные законы. Исключения предусмотрены только для трех актов:

  • Конституционный закон «О статусе судей Кыргызской Республики»;
  • Закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих»;
  • сам Закон «О государственном пенсионном социальном страховании».

Инициаторы подчеркивают, что поправка направлена на предотвращение фрагментарного регулирования пенсионной системы и обеспечение ее юридической целостности.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355843/
