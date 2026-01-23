Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация

В стране активизирован комплекс мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшение экологической ситуации. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Работа ведется в рамках межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха под председательством министра Маратбека Машиева. В обновленный состав комиссии, утвержденный распоряжением кабинета министров, вошли представители 25 министерств и ведомств, а также депутаты Жогорку Кенеша. Это расширило межсекторальное взаимодействие и усилило координацию решений в сфере экологии.

Одним из ключевых достижений названо повышение доступности газификации для населения. В соответствии с распоряжением правительства, гражданам предоставляются льготные кредиты на газификацию домов до 150 тысяч сомов под 3 процента годовых (ранее — 8 процентов). Благодаря этому в Бишкеке к газу подключено более 51 тысячи домохозяйств, что привело к сокращению потребления угля примерно на 100 тысяч тонн.

С целью защиты здоровья населения постановлением кабмина введен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование рассыпного угля фракции 0–13 миллиметров в Чуйской области и Бишкеке. Исключение предусмотрено только для предприятий теплоэнергетики.

Министерство также усилило государственный экологический контроль — по всей стране проводятся рейдовые мероприятия по проверке выбросов автотранспорта и предприятий. В 2025 году выписано 202 протокола за превышение нормативов выбросов автомобилистам на 3,7 миллиона сомов, хозяйствующим субъектам — 450 протоколов на 9,87 миллиона сомов. Кроме того, 3 тысячи 795 организациям направлены уведомления о необходимости соблюдения экологических стандартов.

Параллельно Минприроды участвует в формировании природно-экологического каркаса Бишкека, который должен улучшить экологические условия и повысить качество жизни населения.