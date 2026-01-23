12:36
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация

В стране активизирован комплекс мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха и улучшение экологической ситуации. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Работа ведется в рамках межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха под председательством министра Маратбека Машиева. В обновленный состав комиссии, утвержденный распоряжением кабинета министров, вошли представители 25 министерств и ведомств, а также депутаты Жогорку Кенеша. Это расширило межсекторальное взаимодействие и усилило координацию решений в сфере экологии.

Читайте по теме
Спикер ЖК призвал поблагодарить городские власти за уменьшение смога в Бишкеке

Одним из ключевых достижений названо повышение доступности газификации для населения. В соответствии с распоряжением правительства, гражданам предоставляются льготные кредиты на газификацию домов до 150 тысяч сомов под 3 процента годовых (ранее — 8 процентов). Благодаря этому в Бишкеке к газу подключено более 51 тысячи домохозяйств, что привело к сокращению потребления угля примерно на 100 тысяч тонн.

С целью защиты здоровья населения постановлением кабмина введен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование рассыпного угля фракции 0–13 миллиметров в Чуйской области и Бишкеке. Исключение предусмотрено только для предприятий теплоэнергетики.

Министерство также усилило государственный экологический контроль — по всей стране проводятся рейдовые мероприятия по проверке выбросов автотранспорта и предприятий. В 2025 году выписано 202 протокола за превышение нормативов выбросов автомобилистам на 3,7 миллиона сомов, хозяйствующим субъектам — 450 протоколов на 9,87 миллиона сомов. Кроме того, 3 тысячи 795 организациям направлены уведомления о необходимости соблюдения экологических стандартов.

Параллельно Минприроды участвует в формировании природно-экологического каркаса Бишкека, который должен улучшить экологические условия и повысить качество жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358981/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер ЖК призвал поблагодарить городские власти за уменьшение смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица КР поднялась на второе место в рейтинге
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 14 января. Столица на третьем месте
В Кыргызстане выросли запасы золота и угля: что происходит в горной отрасли
Бишкек снова в тройке городов мира с самым загрязненным воздухом
Бишкек вновь в топ-5 самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных
Разработчики генплана: Бишкек теряет зеленые зоны и утопает в грязном воздухе
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 декабря. Столица на втором месте
Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха
Популярные новости
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на&nbsp;неопределенный период Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
23 января, пятница
12:33
Строительство Западной объездной дороги Бишкека. Подписан меморандум Строительство Западной объездной дороги Бишкека. Подпис...
12:21
Зять Трампа показал проект генплана застройки сектора Газа: точь-в-точь Дубай
12:18
Ухудшение погоды: водителей просят соблюдать правила ПДД
12:17
«Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
12:09
Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация