«Асман Эйрлайнс» увеличила число рейсов в Нарын и зафиксировала цену

С 4 января авиакомпания «Асман Эйрлайнс» увеличила количество полетов в Нарын. Теперь рейсы по маршруту Бишкек — Нарын выполняются по понедельникам и пятницам. Ранее самолет в Нарын летал раз в неделю.

Как сообщили в «Асман Эйрлайнс», стоимость билета сейчас составляет 2 тысячи 100 сомов, тогда как ранее цены варьировались с 2 тысяч 100 до 3 тысяч 100 сомов.

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Отмечается, что эти социально ориентированные дотационные рейсы стали возможны благодаря личной поддержке президента Садыра Жапарова в рамках государственной политики по развитию регионов и повышению мобильности граждан.

Купить билеты напрямую можно через приложение «Асман Эйрлайнс», что позволит оформить перелет быстро, сэкономить деньги и избежать очередей в кассах.