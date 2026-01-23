Кабмин предлагает открыть доступ ко временно разрешенным лекарствам частникам

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий порядок составления и критерии включения лекарственных препаратов и медизделий в специальный перечень товаров, временно разрешенных к ввозу и применению без регистрации.

Проект уточняет нормы постановления № 522 от 23 августа 2025 года и предусматривает расширение круга организаций, которые могут закупать такие препараты и изделия. Если ранее доступ был установлен только для государственных медучреждений, то теперь он будет распространяться на все организации здравоохранения, независимо от формы собственности.

Изменения касаются пунктов 2, 5, 7 и 8 утвержденного порядка: везде, где упоминались «государственные организации здравоохранения», предлагается заменить формулировкой «организации здравоохранения независимо от форм собственности».

В документе отмечено, что Минздрав должен принять меры, вытекающие из нового постановления. Его реализация будет осуществляться в пределах утвержденного бюджета министерства.

Напомним, постановлением кабинета министров КР от 23 августа 2025 года был утвержден порядок формирования специального перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые в исключительных случаях могут временно ввозиться и применяться в стране без государственной регистрации. Такой механизм применяется при дефиците жизненно важных препаратов или отсутствии зарегистрированных аналогов.