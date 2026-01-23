12:36
Азамат Тынаев: Премия имени Уланбека Эгизбаева снова становится народной

Премия за лучшее расследование года, учрежденная в честь журналиста Уланбека Эгизбаева, в этом году проводится в новом формате — как народная. О том, почему фонд перешел к краудфандингу, как работает жюри и почему расследовательская журналистика сегодня переживает непростые времена, 24.kg рассказал председатель Общественного фонда расследовательской журналистики Азамат Тынаев.

— Азамат, когда и как появилась премия имени Уланбека Эгизбаева?

— Премия была учреждена после трагической гибели нашего коллеги в июле 2018 года. После похорон нас с Жанаром Акаевым пригласила Роза Исаковна Отунбаева. Она первой предложила создать организацию, которая продвигала бы расследовательскую журналистику и ежегодно определяла лучшее расследование. Уже 14 сентября того же года фонд был зарегистрирован, и с этого началась системная работа.

— Это независимая премия? Участвует ли в ней государство?

— Премия полностью независима. Государственные органы не участвуют в ее финансировании и не влияют на решения жюри. Фонд работает автономно, сохраняя профессиональную дистанцию.

— Кто может подать работу на конкурс?

— В премии могут участвовать не только кыргызстанцы. Работы принимаются на кыргызском и русском языках, и они должны быть созданы именно на этих языках, а не переведены. Материал должен находиться в открытом доступе и обязательно содержать признаки расследования, будь то полноценная работа или материал с элементами расследовательского жанра. Но изначально премия все же ориентирована на журналистов, которые работают в Кыргызстане и освещают местную повестку.

— Существуют ли номинации?

— Премия остается единой: за лучшее расследование года. Отдельных номинаций мы не вводим.

— Кто работает в составе жюри?

— В этом году жюри формируется из членов наблюдательного совета фонда — это 10–11 авторитетных специалистов. Среди них известные журналисты и медиаменеджеры: Алмаз Исманов, Токтосун Шамбетов, Ондуруш Токтонасыров, Шамиль Ибрагимов. Все они обладают репутацией независимых и принципиальных экспертов.

— В этом году премия получила статус «народной». Почему вы решили перейти к краудфандингу?

— Причина в том, что 2025 год оказался для медиа очень тяжелым. Закрылись программы внешней поддержки, включая USAID, и многие проекты лишились устойчивого финансирования. Идея опереться на поддержку граждан возникла не вчера: первые премии были вручены как раз на народные средства — от Розы Отунбаевой и от депутатов. Сейчас мы просто возвращаемся к исходной модели. Премия и должна быть народной — так справедливо и правильно.

— На что пойдут собранные средства?

— На организацию церемонии и на денежную часть премии. Сумма, которую нужно собрать, сравнительно небольшая: в зависимости от формата мероприятия — от 150 до 250 тысяч сомов. Важно подчеркнуть, что ни сотрудники фонда, ни члены наблюдательного совета не получают из этих средств гонорары или зарплату. Краудфандинг продлится до 12 февраля, когда пройдет церемония. Тогда же мы подведем итог и открыто покажем, сколько собрано и как потрачено.

— Активно ли люди участвуют в сборе?

— Пока нет, но, как показывает опыт, основные донаты приходят в последние дни. Кампания еще идет, и времени достаточно.

— Сколько материалов поступило на конкурс?

— Сейчас только одна работа. Но, по нашим подсчетам, за прошлый год вышло не менее двадцати расследований. В лучшие годы мы получали свыше восьмидесяти материалов. Это серьезная разница, и она отражает общую динамику в этой сфере.

— Почему расследований стало меньше?

— Потому что жанр стал гораздо сложнее. Сегодня расследователь должен владеть большим числом инструментов: умением работать с массивами данных, создавать интерактивные карты, анализировать спутниковые изображения. Нужны навыки цифровой проверки фактов, понимание технических деталей. Но при всем этом главное остается неизменным — достоверность, сбалансированность, умение рассказывать истории, которые влияют на реальность.

Уланбек Эгизбаев стал лучшим не благодаря технологиям, которых тогда еще не было, а благодаря своему стилю и способности добиваться реальных изменений.

— Что бы вы хотели сказать аудитории, которая следит за премией?

— Аудитория играет решающую роль. Любая популярность расследования — просмотры, лайки, комментарии, репосты — фактически является общественной оценкой материала. Призываю читателей участвовать в жизни фонда, поддержать народную премию, создавать общественный запрос на расследования, обращаться в редакции, подсказывать темы, делиться фактами. Без аудитории расследовательская журналистика невозможна. Самое главное в нашей профессии — именно читатель.

Реквизиты для сбора средств: 

24.kg
