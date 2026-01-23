11:02
Общество

МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID

МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией трудовых мигрантов в мобильном приложении RuID. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Фото иллюстративное

Отмечается, что подготовлен проект постановления правительства Российской Федерации, которым предусматривается продление срока проведения эксперимента по апробации правил и условий въезда в нашу страну и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства до 31 декабря 2027 года.

Сейчас проходит второй этап эксперимента, в рамках которого иностранные граждане направляют посредством мобильного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг электронные заявления о планируемых въездах в Россию.

Проект постановления правительства также предусматривает, что с 1 июля 2026 года иностранцы, планирующие въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности или обучения, будут обязаны заполнить и направить такое заявление.

«Закрепление данной обязанности является одним из элементов создания цифрового профиля иностранного гражданина и позволит в последующем перевести услуги для иностранцев полностью в цифровой вид — от планирования въезда в РФ и до убытия с территории нашей страны», — рассказали в ведомстве, подчеркнув, что эта мера является еще одним важным этапом в планомерной работе по совершенствованию контроля за миграционными потоками.

ruID — это мобильное приложение, разработанное для иностранцев и лиц без гражданства, планирующих въезд или уже находящихся на территории России. Оно позволяет подать заявление о въезде, проверить ограничения на въезд, а также сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в РФ. Приложение доступно для скачивания в RuStore, Google Play, App Gallery и App Store.
