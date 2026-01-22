В Минтруда разъяснили, как назначается пособие жителям высокогорных районов

Министерство труда, социального обеспечения и миграции дало разъяснения по основным вопросам ежемесячного пособия для жителей высокогорных районов.
Пособие назначается жителям высокогорных и труднодоступных зон, включая некоторые приграничные населенные пункты с особым статусом:
• на третьего и последующих детей;
• на детей до трех лет, проживающих вместе с получателем.
Для назначения пособия необходимы паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, справки при рождении близнецов или нескольких детей одновременно, подтверждение регистрации в высокогорной зоне. Для иностранцев — документы о законном проживании в Кыргызстане. При подаче через доверенное лицо необходимы паспорт, доверенность и решение суда о законном представительстве ребенка.
Сообщается, что выплата может быть приостановлена:
• при постоянном выезде за пределы страны;
• если ребенок умер до достижения трех лет;
• если ребенок полностью обеспечивается государством;
• при обнаружении неправомерного получения пособия;
• если семья переехала из высокогорной зоны;
• по достижении ребенком трех лет.
Сроки выплаты
При этом адрес гражданина, зарегистрированный в регистрационном учете по месту жительства и пребывания (в АИС «Адресное справочное бюро»), должен совпадать с адресом, зарегистрированным в автоматизированной информационной системе «Санарип аймак» по месту жительства. В случае отсутствия регистрации необходимо обратиться в айыльный округ для постановки на временный учет.
Министерство также ведет работу по корректировке данных о детях, рожденных за рубежом.