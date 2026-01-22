14:54
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

В Минтруда разъяснили, как назначается пособие жителям высокогорных районов

Министерство труда, социального обеспечения и миграции дало разъяснения по основным вопросам ежемесячного пособия для жителей высокогорных районов.

Пособие назначается жителям высокогорных и труднодоступных зон, включая некоторые приграничные населенные пункты с особым статусом:

• на третьего и последующих детей;
• на детей до трех лет, проживающих вместе с получателем.

Отмечается, что пособие предоставляется независимо от дохода и социально-экономического положения семьи. Жители высокогорных районов должны обращаться в территориальные управления Министерства труда по месту жительства.

Для назначения пособия необходимы паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, справки при рождении близнецов или нескольких детей одновременно, подтверждение регистрации в высокогорной зоне. Для иностранцев — документы о законном проживании в Кыргызстане. При подаче через доверенное лицо необходимы паспорт, доверенность и решение суда о законном представительстве ребенка.

Сообщается, что выплата может быть приостановлена:

• при постоянном выезде за пределы страны;
• если ребенок умер до достижения трех лет;
• если ребенок полностью обеспечивается государством;
• при обнаружении неправомерного получения пособия;
• если семья переехала из высокогорной зоны;
• по достижении ребенком трех лет.

Сроки выплаты

Пособие начисляется с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления, и действует до достижения ребенком трех лет. Например, заявки, поданные в январе 2026 года, будут оплачены с 1 февраля.

При этом адрес гражданина, зарегистрированный в регистрационном учете по месту жительства и пребывания (в АИС «Адресное справочное бюро»), должен совпадать с адресом, зарегистрированным в автоматизированной информационной системе «Санарип аймак» по месту жительства. В случае отсутствия регистрации необходимо обратиться в айыльный округ для постановки на временный учет.

Министерство также ведет работу по корректировке данных о детях, рожденных за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358887/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Девочке из детдома выплатят полмиллиона сомов после вмешательства омбудсмена
В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест
В Кыргызстане почти половина официально зарегистрированных безработных — женщины
В Кыргызстане насчитали около 40 тысяч официально зарегистрированных безработных
Министерство труда КР разъяснило политику привлечения иностранной рабочей силы
Мать просит вернуть детей из РФ. Представительство Минтруда КР ищет их в Москве
Квалификация влияет на зарплату. Замминистра труда КР о доходах мигрантов
В Кыргызстане за пять лет трудоустроили более 1,5 тысячи людей с инвалидностью
По состоянию на 1 ноября ежемесячное соцпособие получают 108,4 тысячи человек
Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления протезов нуждающимся
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Денежные переводы за&nbsp;рубеж&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно с&nbsp;MegaPay Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
22 января, четверг
14:47
Долги по газу. Пеня за просрочку оплаты до конца марта начисляться не будет Долги по газу. Пеня за просрочку оплаты до конца марта...
14:45
Денежные переводы за рубеж — быстро и удобно с MegaPay
14:41
Школы Бишкека переполнены на десятки тысяч учеников
14:34
В Минтруда разъяснили, как назначается пособие жителям высокогорных районов
14:33
В России 74-летний бизнесмен пойдет под суд за убийство грузчика из Кыргызстана