В Минтруда разъяснили, как назначается пособие жителям высокогорных районов

Министерство труда, социального обеспечения и миграции дало разъяснения по основным вопросам ежемесячного пособия для жителей высокогорных районов.

Пособие назначается жителям высокогорных и труднодоступных зон, включая некоторые приграничные населенные пункты с особым статусом:

• на третьего и последующих детей;

• на детей до трех лет, проживающих вместе с получателем.

Отмечается, что пособие предоставляется независимо от дохода и социально-экономического положения семьи. Жители высокогорных районов должны обращаться в территориальные управления Министерства труда по месту жительства.

Для назначения пособия необходимы паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, справки при рождении близнецов или нескольких детей одновременно, подтверждение регистрации в высокогорной зоне. Для иностранцев — документы о законном проживании в Кыргызстане. При подаче через доверенное лицо необходимы паспорт, доверенность и решение суда о законном представительстве ребенка.

Сообщается, что выплата может быть приостановлена:

• при постоянном выезде за пределы страны;

• если ребенок умер до достижения трех лет;

• если ребенок полностью обеспечивается государством;

• при обнаружении неправомерного получения пособия;

• если семья переехала из высокогорной зоны;

• по достижении ребенком трех лет.

Сроки выплаты

Пособие начисляется с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявления, и действует до достижения ребенком трех лет. Например, заявки, поданные в январе 2026 года, будут оплачены с 1 февраля.

При этом адрес гражданина, зарегистрированный в регистрационном учете по месту жительства и пребывания (в АИС «Адресное справочное бюро»), должен совпадать с адресом, зарегистрированным в автоматизированной информационной системе «Санарип аймак» по месту жительства. В случае отсутствия регистрации необходимо обратиться в айыльный округ для постановки на временный учет.

Министерство также ведет работу по корректировке данных о детях, рожденных за рубежом.